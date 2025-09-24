ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಮೊದಲ ದಿನ 8 ಕೂಟ ದಾಖಲೆ

‘ಸಿ.ಎಂ. ಕಪ್‌’ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ - ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಪಾರಮ್ಯ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಪುರುಷರ 100 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಕೂಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗೌತಮ್‌
ಪುರುಷರ 1500 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶ್ರಿತ್‌ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಯೋಲ್‌ ಕಾರ್ನೆಲಿಯೊ
