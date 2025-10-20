ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು | ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಳ: ಬೇಲದಕುಪ್ಪೆ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ

ವಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಟಳ ನೀಡಿದ್ದ 2 ಹುಲಿ ಸೆರೆ
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:11 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:11 IST
ಬೇಲದಕುಪ್ಪೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿತಾಣ ಆಗಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
-ಗಿರಿಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ
ಪ್ರವಾಸಿತಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ– ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
-ಬಡಗಲ‍ಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
