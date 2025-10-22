ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಮನಗರ | ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು..

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿ ಸದ್ದಿನ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪಗಳ ಮೆರಗು; ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೀಪಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ
ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:22 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:22 IST
ರಾಮನಗರದ ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಶೇಷ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ ಆರ್.ವಿ. ಅನಸೂಯ ಬಾಯಿ
ರಾಮನಗರದ ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಶೇಷ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ ಆರ್.ವಿ. ಅನಸೂಯ ಬಾಯಿ
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅನಸೂಯ ಬಾಯಿ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗಣಪತಿ ದೀಪಗಳು
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅನಸೂಯ ಬಾಯಿ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗಣಪತಿ ದೀಪಗಳು
ರಾಮನಗರದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ದೀಪಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ
ರಾಮನಗರದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ದೀಪಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ
RamanagaraDeepavalifirecrackers

