ಸೊರಬ | ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ: DJ ಸದ್ದಿಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಓಂ ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಡಿ.ಜೆ. ಸದ್ದಿನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕುಸಿದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಉಪಚರಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>'ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಎರಡು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ, ಬೇಸ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಿವಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಜಿ.ಕೆ. ಮಿಥುನ್ಕುಮಾರ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘಟಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿ.ಜೆ. ಉಪಕರಣಗಳ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಠಾಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>