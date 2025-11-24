ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ನೀವಿಲ್ಲದ ಈ 7 ವರ್ಷ: ಪತಿ ನೆನೆದು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:04 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:PHOTOS: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಅಂಬರೀಶ್-ಅವಿವಾ ಬಿದ್ದಪ್ಪ ಪುತ್ರ
PHOTOS: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಅಂಬರೀಶ್-ಅವಿವಾ ಬಿದ್ದಪ್ಪ ಪುತ್ರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Dharmendra Death | ನವೆಂಬರ್ 24: 7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂಬಿ, ಇಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನ
Dharmendra Death | ನವೆಂಬರ್ 24: 7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂಬಿ, ಇಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನ
Sumalatha AmbareeshAmbareeshSumalathaActoractressSandallwood

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT