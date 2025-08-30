ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಕನ್ನಡಿಗ ಎ. ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೆಶನದ ‘ಬಾಗಿ–4’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 12:46 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 12:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜಾಟ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಅಫೀಮು ಆಹಾರ ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದ ಗುರು ರಾಂಧವಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಕೋರ್ಟ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಾಟ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಅಫೀಮು ಆಹಾರ ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದ ಗುರು ರಾಂಧವಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
ಜಾಟ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಅಫೀಮು ಆಹಾರ ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದ ಗುರು ರಾಂಧವಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
entertainmentfilm releasetrailerKannadigasBollywood actor Ayushman

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT