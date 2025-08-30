ಕನ್ನಡಿಗ ಎ. ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೆಶನದ ‘ಬಾಗಿ–4’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಕನ್ನಡಿಗ ಎ. ಹರ್ಷ ಅವರು ನಿರ್ದೆಶಿಸಿರುವ ಟೈಗರ್ಶ್ರಾಫ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ನಟನೆಯ ‘ಬಾಗಿ–4 ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೊಡಲಿ, ಮಚ್ಚು, ಬಂದೂಕುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ರಕ್ತವೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿದೆ.</p><p>ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಇರಬಹುದುದೆಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.ಜಾಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಅಫೀಮು ಆಹಾರ ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದ ಗುರು ರಾಂಧವಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಕೋರ್ಟ್.<p>ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಗೆ ಭಯನಕ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ನಟಿಸಿದ್ದರೇ, ಹರ್ನಾಜ್ ಕೌರ್ ಸಂಧು, ಸೋನಮ್ ಬಜ್ವಾ, ಮೊಹದ್ ತಾಲಿಬ್, ಮಹೇಶ್ ಠಾಕೂರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ನಲ್ನೀಶ್ ನೀಲ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎ. ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>