ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ‘ಪಾರು’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಾನ್ವಿ: ಹೇಗಿದೆ ಜನರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್?

<p>ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ನಿನ್ನೆ (ಗುರುವಾರ) ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರು ಆಯಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. </p>.ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದೇ ಶೂಟಿಂಗ್: ಕಾಂತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ವಿನ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?.‘ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1‘ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ: ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್.<p>ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ಪುಟಾಣಿ ಪ್ರಾನ್ವಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ಪಾರು’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪುಟಾಣಿ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ವಿ ಅಕ್ಷಯ್ ನಟಿಸಿದ್ದಳು. ಪ್ರಾನ್ವಿಯ ಮುದ್ದಾದ ನಟನೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೀಗ ಬಾಲನಟಿ ಪ್ರಾನ್ವಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾನ್ವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.</p><p>ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ‘ನಂಬಲಾಗದ ಭಾವನೆ. ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಬರಲಿವೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು, ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಪರದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪುಟಾಣಿ ಪ್ರಾನ್ವಿ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪುಟ್ಟ, ಅಪ್ಪನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ನಿನ್ನದಾಗಲಿ ಕಂದ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಪ್ರಾನ್ವಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಅಮೃತಧಾರೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>