ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ‘ಮಸ್ತಾನಿ’ ಪ್ರೀತಿ: ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:21 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:21 IST
ವೆಲ್ವೆಟ್‌ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಮಸ್ತಾನಿ ಉಡುಗೆಗೆ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅವರು ಮಸ್ತಾನಿ ಉಡುಗೆಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮಸ್ತಾನಿ ಡ್ರೆಸ್‌ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಮಸ್ತಾನಿ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಕನ್ನಡದ ‘ಅಣ್ಣಾಬಾಂಡ್’,‘ಅಂಬರೀಷ’, ‘ದನ ಕಾಯೋನು’, ‘ಚಾರುಲತಾ’, ‘ರಾಮ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಸದ್ಯ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

