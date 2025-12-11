ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಲಂಗ ದಾವಣಿಯುಟ್ಟು 'ಜೇನ ದನಿಯೋಳೆ ಮೀನ ಕಣ್ಣೋಳೆ' ಹಾಡು ನೆನಪಿಸಿದ ನಟಿ ಶರಣ್ಯಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
ನಟಿ ಶರಣ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಗಣೇಶ್ ಜತೆ 'ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿಸಿ ಶರಣ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಕಾಡದೆಯೇ ಹೇಗಿರಲಿ’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಶರಣ್ಯಾ ಅವರು ‘ಗಟ್ಟಿಮೇಳ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ನಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು

ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ ಲಂಗ ದಾವಣಿಯುಟ್ಟು ನಟಿ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

