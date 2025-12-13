Christmas 2025: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ಕೇಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು:</strong></p><p>ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ವೆನಿಗಾರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಉಪ್ಪು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು, ಬಿಸಿ ನೀರು.</p>.<p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: </strong></p><p>ಮೊದಲು ಉರಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರವಿರುವ ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಬಳಿಕ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ವಿಶಲ್ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕದೇ ಮುಚ್ಚಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಕೇಕ್ ಆಕಾರ ಬರುವಂತ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಒಳಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟಿಶ್ಯು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ. ಆಗ ಬೌಲ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, ಒಂದು ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಒಂದು ಚಮಚ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡ, ಮೂರು ಚಮಚ ಕೊಕೊ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಜರಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆಯಿದ್ದರೆ ಕೇಕ್ ಕೆಡುತ್ತದೆ.</p><p>ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೊಸರು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿ, ವೆನಿಲ್ಲಾ ರಸ ಒಂದು ಚಮಚ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು, ಒಂದು ಚಮಚ ವೆನಿಗಾರ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೇಕ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಇಡೀ. 35ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. </p><p><strong>ಗಮನಿಸಿ: (ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ವಿಶಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಬಾರದು)</strong></p><p>ಇನ್ನು, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಮುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಕೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಹಾಕಿ. ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಚಮಚದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಚಾಕೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಕರುಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮಿಶ್ರಣ ಕೇಕ್ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನಂತರ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>