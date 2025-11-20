ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ | ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಲ್ಲ ವಿಷಕಾರಿ ಗಾಳಿ: ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ?

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ: ಅಧ್ಯಯನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ: ಅಧ್ಯಯನ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ: ಅಧ್ಯಯನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಆಳ-ಅಗಲ| ಮನೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಪತ್ತು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳ-ಅಗಲ| ಮನೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಪತ್ತು
ಆಳ-ಅಗಲ| ಮನೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಪತ್ತು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಾಲಿನ್ಯ: 25% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾಲಿನ್ಯ: 25% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ
ಮಾಲಿನ್ಯ: 25% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತೀವ್ರ: ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತೀವ್ರ: ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ದೆಹಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಗಂಭೀರ
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ದೆಹಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಗಂಭೀರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೆಹಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ
ದೆಹಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Explainer | ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ಕ್ರಮ: ಕೃತಕ ಮಳೆ ಏನು? ಹೇಗೆ?
Explainer | ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ಕ್ರಮ: ಕೃತಕ ಮಳೆ ಏನು? ಹೇಗೆ?
HealthDelhipregnancypregnancy womanWomanDelhi Air pollution

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT