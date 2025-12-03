ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

Health Tips: ಚಳಿಯಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಉಪಾಯ

ಡಾ. ಶರದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:43 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
LifestyleHealthWinter SeasonHealth CareHealth centreHealth AwarenessAyurvedic TreatmentAyurvedicWinter Care

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT