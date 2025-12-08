ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗೆ ನೆಹರುದ್ದೇ ಜಪ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿರುಗೇಟು

ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:41 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:41 IST
CongressBJPPoliticsNarendra Modiparliamentparliament sessionJawahar Lal NehruIndian PoliticsVande Mataram

