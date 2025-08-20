ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Mumbai Rains: ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಮೋನೋ ರೈಲು; 782 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:15 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:15 IST
ಮೋನೋ ರೈಲು

ಮೋನೋ ರೈಲು

Mumbairescue operationsMumbai rainsMonorail

