ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಯಾವ ಸಂಘಗಳೇ ಆಗಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ: RSS ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:31 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ: ಆದರೆ, ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ!
ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ: ಆದರೆ, ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:RSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿ, ನಮಾಜ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
RSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿ, ನಮಾಜ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ RSS ಅಗೌರವ ತೋರಿ 100 ವರ್ಷ: ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್
ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ RSS ಅಗೌರವ ತೋರಿ 100 ವರ್ಷ: ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರ್ಕಾರದವರೇನು ಆಳು ಮಕ್ಕಳಾ?: RSS ಪಥಸಂಚಲನ ಕುರಿತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ
ಸರ್ಕಾರದವರೇನು ಆಳು ಮಕ್ಕಳಾ?: RSS ಪಥಸಂಚಲನ ಕುರಿತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಿತ್ತಾಪುರ| RSS ಪಥಸಂಚಲನ: ವಿವಿಧ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ
ಚಿತ್ತಾಪುರ| RSS ಪಥಸಂಚಲನ: ವಿವಿಧ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು RSS ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು: ಮೋದಿಗೆ ಖರ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು RSS ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು: ಮೋದಿಗೆ ಖರ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು
CongressBJPKalaburagiRSSKarnataka politicsPriyank khargeChittapur Assembly constituency

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT