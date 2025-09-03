ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕಕ್ಕೆ?

ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ ಟಿ.ಎಸ್‌.
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಪರಾಧದಂತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿ ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ರಫ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡದೆ, ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
IndiaNarendra ModiRussiaChinaUSAmericaUSADonald Trumptariff hikeTrade agreementTariff Policies

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

