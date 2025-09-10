ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologygadget news
ADVERTISEMENT

iPhone Air: ಇ-ಸಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲಿತ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಐಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:23 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆ್ಯಪಲ್‌ನ iOS 26: ಹೊಸತೇನು, ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು, ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಐಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ..?
ಆ್ಯಪಲ್‌ನ iOS 26: ಹೊಸತೇನು, ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು, ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಐಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ..?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Apple Event 2025: iPhone 17 ಸರಣಿಯ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
Apple Event 2025: iPhone 17 ಸರಣಿಯ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
AppleiPhoneApple iPhonesSmartphonesTechnolgymobile phone

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT