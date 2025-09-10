iPhone Air: ಇ-ಸಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲಿತ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಐಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ:</strong> ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತಿ ನೂತನ ಐಫೋನ್ 17 ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. </p><p>ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ₹82,900ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ₹2,29,900ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಪೈಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ 'ಐಫೋನ್ ಏರ್' ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಇ-ಸಿಮ್' ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 5.6 ಮಿ.ಮೀ. ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಐಫೋನ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಐಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ. </p><p>ಆ್ಯಪಲ್ನ ಅತಿ ನೂತನ ಎ19 ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಚಿಪ್ ಸಹ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಲಿದೆ. </p><p>ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ 128ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>256ಜಿಬಿ ಹಾಗೂ 1ಟಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕೆ ಬೆಲೆ ₹1,19,900 ಆಗಿದೆ. </p><p>ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ, 256ಜಿಬಿ, 512ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 1ಟಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 256ಜಿಬಿ, 512ಜಿಬಿ, 1ಟಿಬಿ ಜೊತೆಗೆ 2ಟಿಬಿ ಸ್ಟೋರೆೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ದೊರಕಲಿದೆ. </p><p>'ಹೊಸ ಐಫೋನ್ಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಐಫೋನ್ 17 ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. </p>.ಆ್ಯಪಲ್ನ iOS 26: ಹೊಸತೇನು, ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು, ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಐಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ..?.Apple Event 2025: iPhone 17 ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>