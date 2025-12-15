ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeastro vastu astrology
ADVERTISEMENT

ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಇವೆ ಒಂದೊಂದು ರತ್ನಗಳು: ಯಾರು, ಯಾವುದನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು?

ಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ
ಎಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ, ರಾಶಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ
ಈ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ, ರಾಶಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧನುರ್ಮಾಸ ಆರಂಭ; ತರಕಾರಿ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತ
ಧನುರ್ಮಾಸ ಆರಂಭ; ತರಕಾರಿ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸರ್ವೇ ಶಾಮೆಕಾದಶಿ: ಇದರ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಶುಭಫಲಗಳೇನು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರ್ವೇ ಶಾಮೆಕಾದಶಿ: ಇದರ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಶುಭಫಲಗಳೇನು?
ಸರ್ವೇ ಶಾಮೆಕಾದಶಿ: ಇದರ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಶುಭಫಲಗಳೇನು?
AstrologyDiamond JewelsmoonstoneStone rockAstronomyJupiter

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT