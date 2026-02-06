ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಿರುವಿನ ಕಾಲ

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಜ (ಮಂಗಳ) ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಕುಜನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ (ಪರಮೋಚ್ಚ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕುಜನು ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ರಾಶಿಯೇ ಮಕರ.</p><p>ಈ ಸಂಚಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತರಲಿರುವ ಕಾಲವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾಲ.ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಧನೆಯ ಮಹಾಕಾಲ.<p><strong>ಕುಜ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವ</strong></p><p>ಮಕರ ರಾಶಿಯು ಶನಿ ಅಧಿಪತ್ಯದ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಶನಿ ಶಿಸ್ತು, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಈ ಶನಿ ತತ್ವದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನು ಉಚ್ಛನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಶಿಸ್ತಿನ ಕೋಪವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಶಕ್ತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:</strong></p><p>‘ಉಚ್ಚಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ರಾಜಯೋಗಕಾರಕಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಜನು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.</p><p><strong>ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಾನ –ಲಗ್ನ (ಪ್ರಥಮ ಭಾವ)</strong></p><p>ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಲಗ್ನವು ಸೂಚಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು</p><ul><li><p>ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ</p></li><li><p>ಆರೋಗ್ಯ</p></li><li><p>ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ</p></li><li><p>ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು</p></li><li><p>ನಿರ್ಣಯ ಶಕ್ತಿ</p></li></ul><p>ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಉಚ್ಛ ಕುಜನು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ನಿರ್ಧಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥಿರತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ–ಶಕ್ತಿಯ ಸಮನ್ವಯದ ಕಾಲ.<p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ:</strong></p><p>‘ಲಗ್ನಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ಬಲವರ್ಧಕಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ</strong>: ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಕುಜನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ</strong></p><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಂಯಮಿತವಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರು, ಈಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ತೂಕ ಬರುತ್ತದೆ.</p><p>ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಕಠಿಣತೆ, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ‘ನನ್ನದೇ ಮಾತು’ ಎಂಬ ಹಠ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ</strong></p><p>ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ, ಆಡಳಿತ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ರಕ್ಷಣಾ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಲ. ಆದರೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು.</p><p><strong>ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ</strong></p><p>ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಉಚ್ಛ ಕುಜನು ಶ್ರಮಾಧಾರಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ.</p><p>ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ತತ್ವದಂತೆ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನ ಸಂಚಾರ; ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ.<p><strong>ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ</strong></p><p>ಕುಜ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ, ಗಾಯ, ಉರಿ, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ</strong></p><p>ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಭಾವ ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ಕಠಿಣತೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತಂದೀತು. ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಮಿತಭಾಷೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ.</p><p><strong>ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ</strong></p><p>ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಭಾರದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><p>ಬಲಿಷ್ಠ ಕುಜನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಾಕ್ಯ:</strong></p><p>‘ಮಂಗಳಶಾಂತಿಃ ಶಕ್ತಿಂ ಶುದ್ಧೀಕರೋತಿ’</p><ul><li><p>ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ</p></li><li><p>‘ಓಂ ಕುಜಾಯ ನಮಃ’ ಮಂತ್ರ 108 ಬಾರಿ ಜಪ</p></li><li><p>ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ದಾನ</p></li><li><p>ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು</p></li><li><p>ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ</p></li></ul>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಯಮದ ಕಾಲ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು.<p><strong>ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂದೇಶ – ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ</strong></p><p>2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾಲ.</p><ul><li><p>ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ – ಅಧಿಕಾರ</p></li><li><p>ಸಂಯಮ ಇದ್ದರೆ – ಗೌರವ</p></li><li><p>ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ – ಮಹಾ ಯಶಸ್ಸು</p></li></ul><p>'ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಉಚ್ಛ ಕುಜನು, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೀರೋ ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.'</p>.