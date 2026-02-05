ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ‌ ಕಾಲ

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಜ (ಮಂಗಳ) ಶಕ್ತಿ, ಸಾಹಸ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಕುಜನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ (ಪರಮೋಚ್ಚ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ.</p><p>ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು (ಬೃಹಸ್ಪತಿ). ಗುರು ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಜ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಈ ಎರಡು ತತ್ವಗಳ ಸಂಯೋಗ ಈ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಕಾಲವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಧನೆಯ ಮಹಾಕಾಲ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥಿರತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ.<p><strong>ಕುಜ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವ</strong></p><p>ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಾಗೂ ಫಲಪ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಆತುರದ ಕೋಪವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಫಲ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:</strong></p><p>‘ಉಚ್ಚಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ಧನಸಾಧನಕಾರಕಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಜನು ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಧನಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಾನ – ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವ</strong></p><p>ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವವು:</p><ul><li><p>ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು</p></li><li><p>ಕುಟುಂಬ</p></li><li><p>ಸಂಭಾಷಣೆ</p></li><li><p>ಸಂಸ್ಕಾರ</p></li><li><p>ಆಹಾರ</p></li></ul><p>ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ವಿಷಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ:</strong></p><p>‘ದ್ವಿತೀಯಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ವಾಕ್ದೋಷಕರಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕುಜನು ಮಾತಿನ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; <p><strong>ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಸ್ಥಿತಿ</strong></p><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಶ್ರಮ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಭೂಮಿ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ.</p><p>ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತುರ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಆಸಕ್ತಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಂಯಮಿತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ</strong></p><p>ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವದ ಕುಜ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾತಿನ ತೀವ್ರತೆ ಅಥವಾ ನೇರ ಮಾತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು</strong></p><p>ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಒತ್ತಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಹನೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಿತಭಾಷೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ.</p> ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಯಮದ ಕಾಲ.<p><strong>ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ</strong></p><p>ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವದ ಕುಜ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮುಖ, ಕಂಠ, ಕಣ್ಣು, ದಂತ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಉರಿ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮತ್ತು ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ.</p><p><strong>ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾತು </strong></p><p>ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ನೇರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಂತರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನೇರ ಮಾತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ</strong></p><p>‘ವಾಕ್ಸಂಯಮೇ ಜಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ’ </p><p><strong>ಅರ್ಥ</strong>: ಮಾತಿನ ಸಂಯಮವಿದ್ದರೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ</strong></p><p>ಗುರು ಅಧಿಪತ್ಯದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪಥ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p><p>ದಾನ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯೇ?.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು.<p><strong>ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><p>ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಅಗತ್ಯ.</p><p>‘ಮಂಗಳಶಾಂತಿಃ ವಾಕ್ದೋಷನಾಶಿನೀ’ </p><p><strong>ಪರಿಹಾರ</strong></p><ul><li><p>ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ</p></li><li><p>‘ಓಂ ಕುಜಾಯ ನಮಃ’ ಮಂತ್ರ 108 ಬಾರಿ ಜಪ</p></li><li><p>ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ದಾನ</p></li><li><p>ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾತು ತಪ್ಪಿಸುವುದು</p></li><li><p>ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ</p></li></ul><p><strong>ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂದೇಶ – ಧನು ರಾಶಿಗೆ</strong></p><p>2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ.</p><ul><li><p>ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ – ಸಂಪತ್ತು</p></li><li><p>ವಾಣಿ ಸಂಯಮ ಇದ್ದರೆ – ಗೌರವ</p></li><li><p>ಧರ್ಮ ಇದ್ದರೆ – ಶಾಶ್ವತ ಯಶಸ್ಸು</p></li></ul><p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ‘ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜನು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.’ </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>