ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚ್ಛೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..

<p>ಹೀಗಂತೂ ಚಳಿಗಾಲ.. ತ್ವಚ್ಛೆಯ ಆರೈಕೆಯೇ ಸವಾಲು, ಎಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿನೋಡಿ. </p><p>ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಜ್ಜಿ–ಬೋಂಡಾ ಮಾಡಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚ್ಛೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು:</strong></p><p>* ಮೊದಲು 2 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜತೆ 1/4 ಚರ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಸಿನ ಪುಡಿ, ನೀರು ಬೇರಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ–ಕಾಲಿಗೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p><p>* ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜತೆ ಮೊಸರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಬೇರಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. 15 ನಿಮಿಷ ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ತ್ವಚ್ಛೆ ಮೃದುತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.</p><p>* ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜತೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಬಳಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.</p><p>*ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಮುಲ್ತಾನಿ ಮೆಟ್ಟಿ, ರೋಸ್ ವಾಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಸಿನ ಬೇರಸಿ ಕೂಡ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸಹ ತ್ವಚ್ಛೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>* ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಲು, ಅರಿಸಿನ ಜತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್. </p><p>* ಸೋಪಿನ ಬದಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬಳಕೆಯೂ ಉತ್ತಮ.</p><p>* ತುಂಬಾ ಮೊಡವೆ ಇರುವವರು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ವಚ್ಛೆ (ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್) ಹೊಂದಿರುವವರು ಇಂತಹ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ (ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ತ್ವಚ್ಛೆಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p>