54 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ, GST ಪ್ರಯೋಜನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ: ನಿರ್ಮಲಾ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಎಸ್ಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಉತ್ಸವ'ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 54 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p class="title">ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ 3,169 ದೂರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3,075 ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಬಿಐಸಿ) ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 94 ದೂರುಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p class="title">ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಮಲಾ, 'ಶಾಂಪೂ, ಟಾಕಂ ಪೌಡರ್, ಮೇಜು, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಉಕ್ಕು, ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳು, ಕೊಡೆಗಳ ಬೆಲೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p class="title">₹20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರೀದಿ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐ.ಟಿ. ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p class="title">ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಾರಾಟವು ಶೇ 20ರಿಂದ ಶೇ 25ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರಿಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p class="title">'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎರಡಂಕಿಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬೇಡಿಕೆಯು ಶೇ 10ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>