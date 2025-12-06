ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homecommunityreligion
ADVERTISEMENT

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳು: ಇವುಗಳ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯಿರಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದವರು ಅರಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ
ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದವರು ಅರಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ವಾರದ ಪಿಕ್‌ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರ
ಈ ವಾರದ ಪಿಕ್‌ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ: ಭಾರತದಿಂದ ಕೇವಲ ₹40 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರಬಹುದಾದ ದೇಶಗಳಿವು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ: ಭಾರತದಿಂದ ಕೇವಲ ₹40 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರಬಹುದಾದ ದೇಶಗಳಿವು!
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ: ಭಾರತದಿಂದ ಕೇವಲ ₹40 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರಬಹುದಾದ ದೇಶಗಳಿವು!
ReligionTirupati TempleAndhraPradeshancient templeAndhraTirupathi Timmappa

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT