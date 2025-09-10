ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿ: 39 ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ

ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
ವದ್ದೀಕೆರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದ ಮಜ್ಜನ ಬಾವಿ
ವದ್ದೀಕೆರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದ ಮಜ್ಜನ ಬಾವಿ
ತಮಟಕಲ್ಲು ಬಳಿ ದೊರೆತಿರುವ ಶಾಸನ
ತಮಟಕಲ್ಲು ಬಳಿ ದೊರೆತಿರುವ ಶಾಸನ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ (ಡಿಟಿಡಿಸಿ) ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೂರು ತಾಣಗಳನ್ನು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಶಶಿಕುಮಾರ್‌ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
