ಧಾರವಾಡ | ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರು: ಸೌಹಾರ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ನಗರದ ಮಾಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ನಮಿಸಿದರು. </p><p>ಗಜಾನನ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಗುಡಿ ಸಮೀಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾವೈಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. </p><p>ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಮಾಳಾಪುರದ ಮಸೀದಿ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವರು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ನೀನೇ ರಾಮ, ನೀನೇ ಶಾಮ, ನೀನೇ ಅಲ್ಲಾಹು, ನೀನೇ ಯೇಸು....' ಹಾಡು ಮೊಳಗಿತು.</p><p>'ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವೈಕ್ಯದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಗಜಾನನ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಅಕ್ಕಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>'ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಿಹಿ ಹಂಚುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮಾಳಾಪುರದ ಜಾಫರ್ ಕಳ್ಳಿಮನಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಶೇಗುಣಸಿ, ಗುರುರಾಜ, ಗುಮ್ಮಗೋಳಮಠ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್, ಸೈಯ್ಯದ್ ರಫೀಕ್, ಅಯ್ಯೂಬ್ ಮಾಲಿ ಇದ್ದರು.</p>