ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ: ರೈತಪರ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮನವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:52 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:52 IST
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹೆಸರು ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
–ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಂಚಾಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತಪರ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆ
GadagOnion farmersOnion PriceOnion CrisisOnion importOnion Export

