ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ ಅವಾಂತರ: ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದ ಶೌಚಾಲಯ; ಬಯಲೇ ಗತಿ

ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಪಾಳು * ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರದಾಟ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:23 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:23 IST
ಹಾವೇರಿಯ ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೈಟೆಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಹಾವೇರಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರುವುದು
ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶೌಚಾಲಯ ಇರದಿರುವುದು ದುರಂತ.
-ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂ. ಹಾವೇರಿ
ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
-ಎಚ್. ಕಾಂತರಾಜು, ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ
