<p><strong>ಗೋಕರ್ಣ:</strong> ಸಮೀಪದ ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೇರಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ನಡೆದಿದೆ.</p>.ಗೋಕರ್ಣ | ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋಟ, ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮ: ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯ ಎಂದ ಮಾಲೀಕ.<p>ಶಂಕರ ಈರಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಿಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಅಂಕೋಲಾದಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನ ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗೋಕರ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದ 2 ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.ಕೆಂಭಾವಿ: ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು 11 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ನಾಶ