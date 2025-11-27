ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS | ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್‌

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:02 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:02 IST
ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ, ಬಳೆ ತೊಟ್ಟು, ಹಣೆಗೆ ಬಿಂದಿ ಇಟ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್

ಚೈತ್ರಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚೈತ್ರಾ ಅವರು ‘ಮಹಿರಾ‘ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ–2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್‌, ‘ಮಾರ್ನಮಿ ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

