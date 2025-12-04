ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS | ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ ಚಿತ್ರದ ಬೆಡಗಿ ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:16 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:16 IST
ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಜತೆ ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ತೊಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಸದ್ಯ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

