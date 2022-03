ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್' (ರೌದ್ರಂ, ರಣಂ, ರುಧಿರಂ) ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ರಸಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಟರಾದ ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌, ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪುಳಕವನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಹುಬಲಿ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ರಾಜಮೌಳಿ ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೆ.ವಿ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಮತ್ತು ಅಜಯ್‌ ದೇವಗನ್‌ ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಿಟೀಷರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿದ್ದರೆ; ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪೀಸ್‌', 'ಬಾಹುಬಲಿಗೂ ಮೀರಿದ್ದು...', 'ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರ ನಟನೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ಭುತ,..', 'ಬಾಹುಬಲಿ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಾಲು ಮೇಲು..', 'ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5ಕ್ಕೆ 5 ಸ್ಟಾರ್‌', 'ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌...', 'ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಾಹುಬಲಿಯಷ್ಟು ಅಲ್ಲ...',...ಹೀಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

Unscientifically, Rajamouli is a magician who can shake human nerves. When diamond weapons like Tarak & Charan join him, he wants scenes that are kind of nerve-wracking🔥.#Rajamouli #JrNTR #RamCharan #RRR #RRRreview #RRRMovie pic.twitter.com/Bx1SNpY7J3 — iNaveenVijayakumar (@iNaveen2542k) March 25, 2022

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ– RRR Press Meet: ಪುನೀತ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ- ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್

Words r not enough to describe the this Film #RRR. Filled with emotions.I have never had a such a good experience watching any movie I have lot lot more to say but right now I'm out words #RRRMoive #RRRreview @tarak9999 @AlwaysRamCharan @ssrajamouli pic.twitter.com/5syXMDuFKt — Mohammed shaveez (@Mohammedshaveez) March 24, 2022

Watched #RRRMovie

Electrifying performance from #NTR and #RamCharan 🔥 Raja Mouli's Screenplay and direction is pure Lit 🔥🔥 Impactful story, Grand making, Stunning visuals take the movie to the next level. Must watch in theatres ❤#RRRMovieTickets #RRRreview #Rajamouli pic.twitter.com/fqO9CazECn — வடிவேலு ரசிகன் (@bulla_memes) March 24, 2022

#OneWordReview…#RRR: TERRRIFIC.

Rating: ⭐️⭐⭐️⭐️#SSRajamouli gets it right yet again… #RRR is a big screen spectacle that blends adrenaline pumping moments, emotions and patriotism magnificently… #RRR has the power and potential to emerge a MASSIVE SUCCESS. #RRRReview pic.twitter.com/0ohLMYPjUu — taran adarsh (@taran_adarsh) March 25, 2022

Very much satisfying characters for both the hero’s, iddaru vaala best icharu… worth the hype about their friendship in interviews, it can be seen onscreen…

Perfect definition for multi starrer movie 🙌🙌🙌 @ssrajamouli you’re the best always#RRRreview — Hari Singh ᵀʰᵒᵏᵏᵘᵏᵘⁿᵗᵘᵖᵒᵛᵃᵃˡᵉ (@TarakViruat) March 25, 2022