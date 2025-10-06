ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

BBK12: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಮುಂದೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:19 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಚಿತ್ರ:ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK12: ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಸುರಾಧಿಪತಿ ಪಟ್ಟ: ಈಗ ಸುಧಿ ಆಡಿದ್ದೇ ಆಟ
BBK12: ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಸುರಾಧಿಪತಿ ಪಟ್ಟ: ಈಗ ಸುಧಿ ಆಡಿದ್ದೇ ಆಟ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK12 |ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ: ಕಾಕ್ರೋಜ್ ಸುಧಿ ಯಾರು?
BBK12 |ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ: ಕಾಕ್ರೋಜ್ ಸುಧಿ ಯಾರು?
ನಟ ಸುದೀಪ್

ನಟ ಸುದೀಪ್ 

Kiccha Sudeepbigg bossbigg boss kannadakannada bigg boss

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT