ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅಯೋಧ್ಯೆ ದೀಪೋತ್ಸವ | ಗುಂಡುಗಳು ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತಿವೆ: ಯೋಗಿ

ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:20 IST
20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಗುರಿ
ಈ ವರ್ಷ ಅಯೋಧ್ಯೆ 56 ಘಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 26 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 28 ಲಕ್ಷ ದೀಪಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
