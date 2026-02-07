ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
07 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:55 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:55 IST
T20 World Cup: ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ಹಣಾಹಣಿ ಇಂದು; ಅಭಿಷೇಕ್, ಇಶಾನ್ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

T20 World Cup: ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನೋಟ

