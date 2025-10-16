Health Tips: ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

<p>ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇತ್ತಿಚೀನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಏನು ಮಾಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಕೆಲವರು ತೂಕ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ತೂಕ ಬೇಗನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ತೂಕ ಎತ್ತಿದಾಗ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಳೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಯಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಸುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಾಂಶಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳು ದೇಹ ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p><p></p><p>ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ; ನೀವು ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ಕೆ.ಜಿ ಡಬಲ್ಸ್ ಎತ್ತಿದ್ದರೆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 6 ಕೆ.ಜಿ ಎತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೇಹ ಸದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿಧನವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎತ್ತುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. </p><p>ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತಿದರೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತೂಕ ಎತ್ತುವುದರ ಜತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. </p><p>ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನದ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಧಾನ. ವಾರವೀಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಜತೆ ಆಗಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>