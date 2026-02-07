ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವ

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಜ (ಮಂಗಳ) ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಕುಜನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ (ಪರಮೋಚ್ಚ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊರಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಶನಿ ಸಂಯಮ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಫಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಜ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಗ್ರತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಈ ವಿರುದ್ಧ ತತ್ವಗಳ ಸಂಯೋಗವೇ ಈ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾಲವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಿರುವಿನ ಕಾಲ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾಲ.<p><strong>ಕುಜ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವ</strong></p><p>ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನು ಶನಿ ತತ್ವದ ಶಿಸ್ತಿನೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದೆ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:</strong></p><p>‘ಉಚ್ಚಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ಗೂಢಫಲಪ್ರದಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಜನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಾನ – ದ್ವಾದಶ ಭಾವ</strong></p><p>ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ದ್ವಾದಶ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ದ್ವಾದಶ ಭಾವವು ವೆಚ್ಚ, ನಷ್ಟ, ವಿದೇಶ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಿದ್ರೆ, ಮೋಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

'ದ್ವಾದಶೇ ಮಂಗಳೋ ವ್ಯಯಂ ಚ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗಂ ಚ ದರ್ಶಯೇತ್'

ಅರ್ಥ: ದ್ವಾದಶ ಭಾವದ ಕುಜನು ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪ್ರಯಾಣ, ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿದ್ದರೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವೆಚ್ಚ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಆದರೆ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಖರ್ಚುಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪಾಲನೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ.

ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ

ದ್ವಾದಶ ಭಾವದ ಕುಜ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ, ಏಕಾಂತ ಭಾವ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ತಡವಾಗಬಹುದು.

ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ, ರಹಸ್ಯ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಎಂಡ್ ಕೆಲಸಗಳು, ಎನ್ಜಿಓ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ

ಈ ಸಂಚಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅತಿಚಿಂತನೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಅನಗತ್ಯ ಭ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಯಮದ ಕಾಲ.<p><strong>ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.</strong></p><p><strong>ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><p>ದ್ವಾದಶ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p><p>‘ಮಂಗಳಶಾಂತಿಃ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗಪ್ರದಾಯಿನೀ’</p><p><strong>ಪರಿಹಾರ</strong></p><ul><li><p>ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ</p></li><li><p>“ಓಂ ಕುಜಾಯ ನಮಃ” ಮಂತ್ರ 108 ಬಾರಿ ಜಪ</p></li><li><p>ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ದಾನ</p></li><li><p>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ</p></li><li><p>ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ</p></li></ul><p><strong>ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂದೇಶ – ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ</strong></p><p>2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲ.</p><ul><li><p>ಸಂಯಮ ಇದ್ದರೆ – ರಕ್ಷಣೆ</p></li><li><p>ತಪಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ – ಶಾಂತಿ</p></li><li><p>ವಿವೇಕ ಇದ್ದರೆ – ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ</p></li></ul><p>‘ದ್ವಾದಶ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜನು, ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ನಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.’</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯೇ?.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; 