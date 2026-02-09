ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ, ಸ್ನೇಹದ ಕಾಲ

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಜ (ಮಂಗಳ) ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಧೈರ್ಯ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಕುಜನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ (ಪರಮೋಚ್ಚ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು (ಬೃಹಸ್ಪತಿ). ಗುರು ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಜ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಈ ಎರಡು ತತ್ವಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪ ದೊರೆಯುವ ಕಾಲ ಇದು.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಿರುವಿನ ಕಾಲ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾಲ. <p><strong>ಕುಜ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವ</strong></p><p>ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನು ಶಿಸ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಚಾನಕ್ ಆವೇಶವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:</strong></p><p>‘ಉಚ್ಚಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ಲಾಭಕಾರಕಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಜನು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಾನ – ಏಕಾದಶ ಭಾವ</strong></p><p>ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ಏಕಾದಶ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಏಕಾದಶ ಭಾವವು ಲಾಭ, ಆದಾಯ, ಆಸೆಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಜಾಲ (ನೆಟ್ವರ್ಕ್), ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಸೆಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

'ಏಕಾದಶಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ಲಾಭವರ್ಧಕಃ'

ಅರ್ಥ: ಏಕಾದಶ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕುಜನು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ.

ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆದಾಯದ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಆತುರದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಹಣಕಾಸು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ

ಏಕಾದಶ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತಂಡದ ಕೆಲಸ, ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಐಟಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು–ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ. ಸ್ನೇಹ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ

ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಸ್ನೇಹ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ದೂರವಾಗಬಹುದು, ಕೆಲ ಹೊಸ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಘಟನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಯಮದ ಕಾಲ.<p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಾಕ್ಯ:</strong></p><p>‘ಮಂಗಳಶಾಂತಿಃ ಲಾಭಸ್ಥಿರತಾಂ ದದಾತಿ’</p><p><strong>ಪರಿಹಾರ:</strong></p><ul><li><p>ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ</p></li><li><p>‘ಓಂ ಕುಜಾಯ ನಮಃ’ ಮಂತ್ರ 108 ಬಾರಿ ಜಪ</p></li><li><p>ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ದಾನ</p></li><li><p>ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ</p></li><li><p>ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಆತುರ ನಿಯಂತ್ರಣ</p></li></ul>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯೇ?.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು.<p><strong>ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂದೇಶ – ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ</strong></p><p>2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಕೈಗೂಡುವ ಕಾಲ.</p><ul><li><p>ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ – ಲಾಭ</p></li><li><p>ವಿವೇಕ ಇದ್ದರೆ – ಸ್ಥಿರತೆ</p></li><li><p>ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದರೆ – ಯಶಸ್ಸು</p></li></ul><p>‘ಏಕಾದಶ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜನು, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ.’</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>